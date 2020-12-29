Англия

Украинец провел удачный матч против "святых".

В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде не сумел одолеть Саутгемптон, расписал нулевую ничью.

Отметим, что крайний полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко впервые в сезоне АПЛ вышел в стартовом составе. Игрок провел на поле 72 минуты, не нанеся ни одного удара по воротам.

Тем не менее, авторитетный портал WhoScored оценил игру Ярмоленко в 6.8 балла, что является лучшим показателем Вест Хэма среди игроков атаки.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" не планируют продавать украинского футболиста в зимнее трансферное окно.