Украинец провел удачный матч против "святых".
getty images
29 декабря 2020, 22:41
В поединке 16-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде не сумел одолеть Саутгемптон, расписал нулевую ничью.
Отметим, что крайний полузащитник лондонцев Андрей Ярмоленко впервые в сезоне АПЛ вышел в стартовом составе. Игрок провел на поле 72 минуты, не нанеся ни одного удара по воротам.
Тем не менее, авторитетный портал WhoScored оценил игру Ярмоленко в 6.8 балла, что является лучшим показателем Вест Хэма среди игроков атаки.
Ранее сообщалось, что "молотобойцы" не планируют продавать украинского футболиста в зимнее трансферное окно.