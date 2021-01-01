Англия

Украинский вингер не успел проявить себя за отведенное время.

Вест Хэм в рамках семнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Эвертону и добился победы благодаря голу Соучека.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 73-й минуте и не успел отметиться результативным действием.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 6,2 балла — это самая низкая оценка в составе "молотобойцев".

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