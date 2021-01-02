Англия

Нападающий Тоттенхэма вновь вошел в историю.

Харри Кейн отметился голом в поединке 17-го тура против Лидс Юнайтед, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает Opta, английский нападающий забил всем 30 командам АПЛ, с которыми играл. Кейн — единственный футболист, кому удалось подобное среди тех, кто провел более одного поединка.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 23 поединка во всех турнирах на клубном уровне, забив 16 голов и сделав 13 ассистов.

Напомним, что ранее Харри Кейн отметился 250 голом в профессиональной карьере.