Дуэт из Тоттенхэма демонстрирует удивительное взаимопонимание.
Сон и Кейн, getty images
07 декабря 2020, 00:47
Сон Хын Мин и Харри Кейн обменялись результативными передачами в центральном поединке тура чемпионата Англии.
Подобное взаимодействие дуэт из Тоттенхэма произвел уже 31-й раз в рамках английской Премьер лиги, сообщает Opta.
Тем самым, Кейн и Сон приблизились к Фрэнку Лампрду и Дидье Дрогба, которые лидируют в этом показателе. На счету пары из Челси 36 ассистов друг на друга.
Отметим, что англичанин и ивуарийец играли вместе с 2004 года по 2012, тогда как Кейн и Сон с 2015 по настоящее время.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Арсенал.