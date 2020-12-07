Англия

Дуэт из Тоттенхэма демонстрирует удивительное взаимопонимание.

Сон Хын Мин и Харри Кейн обменялись результативными передачами в центральном поединке тура чемпионата Англии.

Подобное взаимодействие дуэт из Тоттенхэма произвел уже 31-й раз в рамках английской Премьер лиги, сообщает Opta.

Тем самым, Кейн и Сон приблизились к Фрэнку Лампрду и Дидье Дрогба, которые лидируют в этом показателе. На счету пары из Челси 36 ассистов друг на друга.

Отметим, что англичанин и ивуарийец играли вместе с 2004 года по 2012, тогда как Кейн и Сон с 2015 по настоящее время.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Тоттенхэм — Арсенал.