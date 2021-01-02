Англия

"Канониры" в гостях не заметили соперника.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Арсенал в гостях не оставил шансов Вест Бромвичу (0:4).

В первом тайме "канониры" отметились дважды. Первый гол на свой счет записал Тирни, в следом за ним забил и Сака.

Во втором тайме, когда казалось, что ВБА должен прибавить, забивал также только Арсенал. Ляказетт оформил дубль за три минуты и принес команде уверенную победу.

Арсенал поднялся на три позиции и расположился на 11-м месте в АПЛ. Вест Бромвич пасет задних и занимает 19-ю строчку.

Вест Бромвич — Арсенал 0:4

Голы: Тирни, 23, Сака, 28, Ляказетт, 61,64

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, О`Ши, Иванович (Бартли, 66), Аджайи — Сойерс, Филлипс (Харпер, 81), Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон — Диангана (Остин, 46).

Арсенал: Лено — Тирни, Бельерин (Мэйтленд-Найлз, 54), Мари, Холдинг — Сака (Виллиан, 71), Джака, Смит-Роу (Уиллок, 77), Себальос — Ляказетт, Обамеянг.

Предупреждения: Бельерин, Галлахер, Себальос.