Англия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 17-го тура Премьер-лиги Саутгемптон примет на своем поле Ливерпуль.

Понедельник, 4 января, 22:00. Сейнт Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Саутгемптону не так давно удавалось сохранять свои позиции в еврокубковой зоне, однако серьезная конкуренция и потеря очков в целом ряде поединков откинули "святых" в более привычное для них место — середину турнирной таблицы Премьер-лиги. Несмотря на это, плотность команд в таблице текущего сезона очень впечатляет, поэтому команде Ральфа Хазенхюттля может быть достаточно всего нескольких побед подряд для возвращения в ряд топов чемпионата.

Тем не менее, результаты последних поединков Саутгемптона не впечатляют. Все началось с гостевой ничьей с Арсеналом, а далее последовало поражение от Манчестер Сити, а также еще две ничьи — с Фулхэмом и Вест Хэмом. Пусть календарь у "святых" выдался не самым простым, в предстоящем матче их ожидает еще один серьезный вызов — очная встреча с действующим чемпионом Англии.

Ливерпуль продолжает сохранять статус одного из главных претендентов на золотые медали чемпионата Англии, однако ряд травм ключевых футболистов в защитной линии (и не только) на бумаге несколько поубавили шансы мерсисайдцев на второе чемпионство подряд. Подопечные Юргена Клоппа уже долгое время являются лидерами турнирной таблицы, но закрепить это самое лидерство им пока не удается. Более того, вскоре они рискуют и вовсе его потерять.

После 16-ти туров Ливерпуль имеет в своем активе всего одно поражение — та самая октябрьская сенсация, когда финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы со счетом 7:2. Однако ничьих в активе "красных" предостаточно (6), в том числе и в последних двух матчах. Мало кто мог ожидать от Ливерпуля потери очков в поединках против Ньюкасла, а тем более Вест Бромвича, но это произошло. Вдобавок, травма еще одного центрбека в лице Матипа преподнесла Юргену Клоппу очередной "новогодний подарок".

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,65, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 5,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: Вестергор, Маккарти — Цимикас, Гомес, Ван Дейк, Матип, Жота, Кейта.

Под вопросом: Редмонд — ...