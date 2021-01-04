Англия

Португальский тренер дал комментарий перед поединком Кубка Лиги.

Тоттенхэм сыграет с Брентфордом в рамках матча 1/2 финала Кубка Лиги. Жозе Моуриньо считает, что это важнейший поединок.

"Я думаю, что это моя самая большая игра с тех пор, как я пришел в Тоттенхэм. С точки зрения того, что клуб уже много лет гонится за титулом. Единственное, что важнее полуфинала, — это финал.

Для меня важны все соревнования. Я выиграл то, что тогда было Карлинг Кап, в моем первом сезоне в Англии в 2004/05 году, поэтому для меня все соревнования разные и имеют значение.

Это мой взгляд на вещи, особенно в клубе без титулов, я думаю, уже более десятилетия. Каждое соревнование становится еще более важным. Если мы выиграем два матча, мы выиграем трофей — два сложных матча", — приводит слова португальца Sky Sports.

Напомним, что ранее Жозе Моуриньо назвал свою любимую команду в чемпионате Англии.