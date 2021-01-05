Англия

Хавбек "горожан" рассказал о кадровой ситуации и прокомментировал успехи клуба.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне заявил, что команда не была готова к сезону из-за отсутствия привычной подготовки.

"В начале сезона у нас было много проблем, много травм, не было предсезонки. Мы не были готовы к новому сезону морально и физически.

В прошедшем месяце несколько наших игроков восстановились, наш уровень вырос. Мы выиграли несколько матчей и поднялись в таблице.

В январе нам предстоит провести восемь игр во всех турнирах. Будет сложно, но я считаю, что мы готовы к битве, и это главное, – цитирует де Брюйне Goal.

Напомним, что завтра, 6 января, Манчестер Сити сыграет с Манчестер Юнайтед в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Ранее сообщалось, что де Брюйне отклонил первое предложение Манчестер Сити о продлении контракта.