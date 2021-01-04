Англия

Бельгийскому полузащитнику не понравились условия нового соглашения.

Как сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист бельгийского ресурса HLN.be Кристоф Террор, переговоры между полузащитником Кевином де Брюйне и Манчестер Сити о возможном продлении контракта все еще не могут выйти на завершающую стадию.

Согласно информации источника, бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу. При этом, как отмечает издание, ситуация с затянутыми переговорами давит на футболиста, что может стать причиной полного разрыва его отношений с "горожанами".

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года, а в текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 поединках (1448 минут), в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.

Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 120 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Следующий матч Манчестер Сити с вероятным участием в нем Кевина де Брюйне состоится 6 января, когда "горожане" проведут гостевое дерби против Манчестер Юнайтед в рамках Кубка Английской лиги.