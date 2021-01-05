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Football.ua выделяет самые громкие зимние переходы, которые состоялись в минувшее десятилетие.

Зимнее трансферное окно-2021 открыто, а значит пора вспомнить самые крутые переходы в европейском футболе в минувшем десятилетии по версии Football.ua. Сразу оговоримся, что мы подбирали игроков исходя из их пользы и влияния на игру новой команды, не учитывая весьма неоднозначные либо дорогие покупки вроде Фернандо Торреса. Кроме того, мы также решили не добавлять сюда зимние переходы-2019 в лице Фрэнки де Йонга, Кристиана Пулишича и Бенжамена Павара, так как данные переходы, по факту, состоялись лишь летом того года.

2011 год

Хуанфран, из Осасуны в Атлетико Мадрид

Сумма трансфера: 4,25 млн евро

Большинство болельщиков помнит работоспособного фулбека исключительно по выступлениям за мадридский Атлетико, однако многие не знают, что Хуанфран является воспитанником Реала, а на Висенте Кальдерон он переходил из скромной Осасуны, с которой успел сыграть в Кубке УЕФА.

Испанец стал одним из символов новой эры в летописи "матрасников" под руководством Диего Симеоне, проведя за "индейцев" 355 игр. За время в клубе он успел выиграть практически десяток трофеев, среди которых выделяются две победы в Лиге Европы и титул чемпиона Испании в 2014 году. Единственным незакрытым гештальтом для игрока осталась Лига чемпионов. Тот злополучный решающий удар в серии пенальти против Реала в 2016 он явно хотел бы забыть.

Хуанфран был важным звеном Атлетико, а ныне пылит за бразильский Сан-Паоло.

Эдин Джеко, из Вольфсбурга в Манчестер Сити

Сумма трансфера: 37 млн евро

Босниец перебирался на Этихад Стэдиум в качестве звезды Бундеслиги, а также чемпиона Германии-2009 в составе Вольфсбурга, где Джеко составил потрясающий тандем в нападении с бразильцем Графите. До поры до времени эта парочка оставалась даже самой результативной в истории Бундеслиги в рамках одного сезона. Всего же на счету нынешний игрок Ромы остановился на отметке 120 очков по гол+пас в составе "волков".

Безусловно, столь драгоценным активом интересовались многие европейские гранды, а расторопнее всех оказался разбогатевший Ман Сити. Помимо 72 голов и 39 ассистов в 189 играх за "горожан", каждый потраченный на Джеко цент с лихвой компенсируется его активным вкладом как минимум в легендарной "чемпионской" встрече с Куинз Парк Рейнджерс в 2012 году, где вышедший на замену босниец положил начало великолепному камбэку "Блу Мун".

Луис Суарес, из Аякса в Ливерпуль

Сумма трансфера: 26,5 млн евро

"Эль-Пистолеро" можно назвать одной из самых удачных сделок Ливерпуля если не в истории, то как минимум в XXIвеке. Уругваец штамповал голы за "красных" будто на конвейере, особенно облюбовав ворота Норвича, а также составил блестящую связку со Стивеном Джеррардом.

По сути, в сезоне-2013/14, самом успешном для Суареса на Энфилде во всех смыслах, он едва ли не в одиночку тащил команду Брендана Роджерса к долгожданному чемпионству, однако даже его голевые подвиги не помогли Ливерпулю победить в АПЛ.

Тем не менее, 31 гол в 33 поединках чемпионата, что позволило игроку разделить золотую бутсу с Криштиану Роналду, все равно является невероятным результатом. Далее был переход в Барселону, требл, ну а дальше вы и сами все знаете.

Иван Ракитич, из Шальке в Севилью

Сумма трансфера: 2,5 млн евро

Один из очередных гениальных переходов, инициированных Рамоном Мончи в Севилье.

В сезоне-2010/11 Шальке на всех парах мчался к историческому полуфиналу Лиги чемпионов и победе в Кубке Германии, но хорватский полузащитник принял решение обменять рабочий Гельзенкирхен на солнечную Андалусию, и ни разу об этом не пожалел.

В составе "нервьоненсе" Ракитич сумел приложить ногу к первой из трех побед севильцев в Лиге Европы в начале десятых, в том числе выполнив предголевой пас в первом полуфинальном матче с Валенсией (после победы 2:0 в первом матче, Севилья горела 0:3 вплоть до концовки, где Стефан Мбиа забил победный выездной гол).

2012 год

Гари Кэхилл, из Болтона в Челси

Сумма трансфера: 8,4 млн евро

Зимой 2012 года Челси провернул отличный трансфер по соотношению цена/качество, приобретя Гари Кэхилла у Болтона за скромные 8,4 миллиона евро (по данным Transfermarkt).

Первые полгода англичанина на Стэмфорд Бридж вышли по-настоящему триумфальными. "Пенсионеры" взяли кубок страны, а также, что главное, Лигу чемпионов, а вклад Кэхилла в итоговые успехи команды не стоит недооценивать. К примеру, он на очень высоком уровне провел 120 минут в том самом финале главного еврокубка с Баварией.

Несмотря на то, что Гари приходилось выигрывать конкуренцию то у Давида Луиса, то у юного Курта Зума (при Жозе Моуриньо), он тем не менее доказывал каждому из наставников Челси свою состоятельность.

За семь лет игрок провел практически три сотни матчей в синей футболке, а также выиграл практически все возможные трофеи, а летом 2019 принял решение продолжить карьеру в Кристал Пэлас.

2014 год

Кевин де Брюйне, из Челси в Вольфсбург

Сумма трансфера: 22 млн евро

В нынешнем веке Челси умудрился упустить достаточно талантливых и сильных игроков, однако потерю Кевина де Брюйне смело можно назвать самым громким кадровым проколом лондонского клуба.

Зимой 2014 года бельгиец официально стал футболистом Вольфсбурга, а через полтора года за внушительную сумму вернулся на Туманный Альбион, пополнив ряды Манчестер Сити.

Покупка талантливого бельгийца стала фантастически успешным решением руководства "волков", которые впервые в своей истории сумели выиграть кубок и суперкубок Германии при посильном участии Де Брюйне.

2017 год

Ханс Хатебур, из Гронингена в Аталанту

Сумма трансфера: 1,04 млн евро

Настоящая легенда и старожил клуба из Бергамо, а также один из важнейших игроков Аталанты Джан Пьеро Гасперини. Хатебур провел более полторы сотни поединков за бергамасков, составив отличную связку вингбеков с Робином Госенсом.

Интересно то, что нидерландец один из немногих игроков "богини", почувствовавший вкус трофеев в своей карьере. В 2015 году он взял Кубок Нидерландов в составе родного Гронингена, который стал для "зелено-белых" первым и единственным трофеем в их истории.

Мемфис Депай, из Манчестер Юнайтед в Лион

Сумма трансфера: 16 млн евро

Нынешний лидер Лиона и сборной Нидерландов откровенно провалил вояж на Олд Траффорд, выбрав праздную жизнь и дорогие тусовки вместо игры в футбол, так что МЮ без лишних сожалений спихнул проблемный актив во французский клуб, где Мемфис неожиданно стал возвращаться на былой уровень.

В текущем сезоне Депай входит в десятку игроков Лиги 1 по оценкам Whoscored, а также является лучшим в лиге по ударам и вторым по ударам из-за штрафной. Словом, переход в один из топ-клубов не за горами.

Габриэль Жезус, из Палмейрас в Манчестер Сити

Сумма трансфера: 32 млн евро

Бразилец приобретался в качестве подмены для Серхио Агуэро, а также для дополнительной мотивации и создания конкуренции для аргентинца, и этот трюк успешно сработал.

Тем не менее, стоит рассматривать Жезуса и в качестве весьма полезной и оправдавшей себя покупки, которая принесла Ман Сити немало пользы.

Да, с реализацией у бразильца порой возникают проблемы, но 103 очка по гол+пас за три с половиной сезона все равно являются весьма достойным показателем.

Дайот Упамекано, из Зальцбурга в Лейпциг

Сумма трансфера: 10 млн евро

Типичный маршрут для игроков из системы РБ. В 2017 году данный трансфер не наделал шума в информационном пространстве, однако спустя несколько лет можно сказать, что данный переход стал одним из лучших в минувшем десятилетии.

Активно мчащийся к вице-чемпионству и дебюту в Лиге чемпионов Лейпциг приобрел талантливый алмаз в лице Упамекано и поддал его тщательной огранке. Ну а распылятся о итоговом результате вряд ли стоит – Дайот на данный момент один из самых лакомых кусочков на трансферном рынке.

2018 год

Вирджил ван Дейк, из Саутгемптона в Ливерпуль

Сумма трансфера: 84,6 млн евро

В 2021 году довольно смешно читать старые комментарии многих болельщиков и экспертов, называвших этот переход весьма сомнительным.

Ван Дейк начал с места в карьер, сходу преобразив игру Ливерпуля в обороне, а также стал настоящим ментальным лидером команды. О достижениях нидерландского центрбека вы и сами все знаете. Достаточно хотя бы вспомнить его попадание в тройку претендентов на Золотой мяч в 2019 году.

Пьер-Эмерик Обамеянг, из Боруссии Дортмунд в Арсенал

Сумма трансфера: 63,75 млн евро

Сезон-2017/18 складывался весьма посредственно для дортмундской Боруссии, посему ее основной голеадор принял решение попытать счастья в Северном Лондоне, тем самым запустив цепочку переходов (Оливье Жиру отправился в Челси, а Миши Батшуайи на правах аренды в Дортмунд).

Несмотря на то, что Арсенал с каждым годом лишь демонстрировал планомерную стагнацию, чуть ли не единственным светлым пятном в команде был именно ее капитан – Обамеянг.

В 2019 году габонец побил рекорд Тьерри Анри, преодолев отметку в полсотни забитых мячей на четыре поединка раньше (79 против 83), чем его легендарный предшественник. А летом прошлого года самолично подарил команде победу в кубке страны.

2020 год

Эрлинг Холланд, из Зальцбурга в Боруссию Дортмунд

Сумма трансфера: 20 млн евро

Норвежец подобно буллиту ворвался в немецкую Бундеслигу, до этого здорово проявив себя в Австрии и Лиге чемпионов, где уже в первом поединке против Генка сумел оформить хет-трик.

Повторил он данное достижение и в Дортмунде, трижды расписавшись в воротах Аугсбурга, а затем добавил два дуплета в следующих матчах с Кельном и Унионом.

Всего же на счету вундеркинда 33 гола и 6 ассистов в 33 поединках за "шмелей" – строго по голу за игру. Невероятное достижение.

Бруну Фернандеш, из Спортинга в Манчестер Юнайтед

Сумма трансфера: 55 млн евро

Куда же в подобном списке без главного кусочка паззла в Манчестер Юнайтед при Оле-Гуннаре Солскьяере?

Юнайтед долгое время охотился за португальцем и не прогадал! Красная футболка села на Бруну как влитая, а сам он существенно преобразил "красных дьяволов", и сумел повысить уровень команды до претендента на чемпионство в АПЛ.

Роман Котляр, Football.ua