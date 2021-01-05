Англия

Шон Дайч сохранит свой пост при новом председателе правления Алане Пэйсе.

Новый председатель правления Бернли Алан Пэйс заверил всех, что новые владельцы клуба пришли всерьез и надолго, но не стремятся устроить кадровую революцию.

"Мы встретились с тренером, у нас состоялся серьезный разговор и мы нашли общий язык, – цитирует Пэйса официальный Твиттер Бернли. – Мы полностью поддерживаем Шона Дайча и намерены оказывать ему любую помощь".

"Меня часто спрашивают, почему мы выбрали именно Бернли? На этот вопрос ответить легко: клуб обладает финансовой стабильностью, пользуется большой поддержкой, обладает фантастической академией и невероятным потенциалом для развития".

Перед Новым годом американская компания ALK Capital приобрела 84% акций Бернли.

Сыграв 15 матчей Бернли набрал 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

Матч 17-го тура АПЛ 3 января между Бернли и Фулхэмом не состоялся из-за вспышки коронавируса у гостей. 9 января Бернли примет Милтон Кайнс Донс в Кубке Англии, а 12 января сыграет перенесенный матч 1-го тура чемпионата против Манчестер Юнайтед.

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