Календарь АПЛ вновь претерпел изменения.
Том Кэйрни, getty images
02 января 2021, 14:55
Поединок семнадцатого тура чемпионата Англии между Бернли и Фулхэмом не состоится в назначенный срок из-за коронавируса в составе "дачников".
"После новых положительных результатов последних тестов на Covid-19 клуб может подтвердить, что выездной матчи в это воскресенье с Бернли перенесен после обсуждений с Премьер-лигой ввиду медицинских рекомендаций.
Те, кто сдал положительный результат, изолируются в соответствии с рекомендациями правительства Великобритании и Премьер-лиги.
Благополучие наших игроков, персонала и их семей по-прежнему имеет первостепенное значение, и мы желаем тем, у кого положительный результат теста, безопасного и скорейшего выздоровления", — гласит заявление "дачников".
Напомним, что это второй кряду отмененный поединок для Фулхэма — перед этим не состоялась игра против Тоттенхэма.