Англия

Календарь АПЛ вновь претерпел изменения.

Поединок семнадцатого тура чемпионата Англии между Бернли и Фулхэмом не состоится в назначенный срок из-за коронавируса в составе "дачников".

"После новых положительных результатов последних тестов на Covid-19 клуб может подтвердить, что выездной матчи в это воскресенье с Бернли перенесен после обсуждений с Премьер-лигой ввиду медицинских рекомендаций.

Те, кто сдал положительный результат, изолируются в соответствии с рекомендациями правительства Великобритании и Премьер-лиги.

Благополучие наших игроков, персонала и их семей по-прежнему имеет первостепенное значение, и мы желаем тем, у кого положительный результат теста, безопасного и скорейшего выздоровления", — гласит заявление "дачников".

Напомним, что это второй кряду отмененный поединок для Фулхэма — перед этим не состоялась игра против Тоттенхэма.