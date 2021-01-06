Англия

Приоритетный вариант для немецкого хавбека — продолжить выступать за "канониров" до лета 2021 года.

В турецких СМИ появилась информация, что полузащитник Арсенала Месут Озил достиг предварительного соглашения с Фенербахче, согласовав контракт на 3,5 года.

Эркут Согут, являющийся агентом немецкого хавбека, прокомментировал эти слухи и заявил, что сейчас они только начали рассматривать все имеющиеся варианты.

"До первого января нам не разрешали вести официальные переговоры с другими командами, поэтому сейчас мы только начинаем рассматривать имеющиеся варианты с цифрами и деталями".

"Я не могу конкретно называть клубы, потому что это было бы непрофессионально, но в целом до конца контракта осталось шесть месяцев, и нет ничего необычного в том, что мы поговорим с людьми о различных возможностях и попытаемся найти лучший вариант для Месута".

"Он может остаться в Арсенале до лета, но может и уйти. Приоритет Месута — остаться, но в футболе все может измениться в одно мгновение. На данный момент мы просто пизучаем все варианты, доступные нам как в январе, так и летом".

"Если мы хотим уехать в январе, мне нужно поговорить с Арсеналом. Если мы заключим предварительный контракт на лето, нам не нужно этого делать. Такова ситуация. В следующие 7-10 дней все будет немного яснее, чем сейчас. Трансферное окно открыто, дела идут быстрее", — приводит слова агента ESPN.

Ранее появлялась информация об интересе к Месуту Озилу со стороны Ди Си Юнайтед. В нынешнем сезоне немец не попадал в заявку Арсенала ни на один из поединков, сыграв свою последнюю игру за клуб перед началом весеннего локдауна, 7 марта.