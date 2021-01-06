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Немецкий полузащитник может переехать в МЛС.

Месут Озил вступил в переговоры с представителем МЛС ДС Юнайтед, сообщает издание Football London.

Клуб предложил футболисту привлекательный контракт, который включает продвижение его бренда М10 по территории США.

Немецкий полузащитник не был включен в заявку команды на текущий сезон в рамках АПЛ и тренировался отдельно от основной команды.

Напомним, что ряд футболистов Арсенала требует от тренерского штаба вновь включить полузащитника Месута Озила в заявку команды.