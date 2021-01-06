Турция

Сага об отношениях немецкого футболиста с лондонским Арсеналом подходит к своему завершению.

Как сообщает турецкий ресурс sabah.com, со ссылкой на слова авторитетного локального журналиста Ахмета Селима Куля, специализирующегося на новостях о Фенербахче, "канарейки" сумели достичь принципиального соглашения с полузащитником лондонского Арсенала Месутом Озилом о заключении контракта на 3,5 года.

Предпосылкой к возникновению новостей подобного рода служила вчерашняя публикация немецким футболистом собственной фотографии на фоне Стамбула в социальной сети Twitter.

Как сообщает источник, стороны переговорного процесса уже успели наладить стабильный контакт между собой, а для полноценного оформления перехода остается уладить вопрос о сумме отступных за футболиста, которую получат "канониры", в случае успешного окончания торгов.

В новом сезоне Месут Озил не попадал в заявку Арсенала ни на один из поединков, сыграв свою последнюю игру за клуб перед началом весеннего локдауна, 7 марта, когда команда Артеты обыграла в лондонском дерби Вест Хэм (1:0).

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