Мексиканский нападающий приблизился к возвращению на поле.
Рауль Хименес, getty images
06 января 2021, 19:16
Рауль Хименес приступил к легким тренировочным упражнениям, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.
Мексиканский нападающий ранее получил перелом черепа в столкновении с Давидом Луисом в поединке АПЛ против Арсенала, после чего перенес операцию.
"Волки" также отрапортовали о том, что Поденсе осталось пару недель для восстановления, Кастро вскоре сможет приступить к легким тренировкам, Болли начнет заниматься уже на этой неделе, Дендонкер вернулся в основную группу, а вот Маркала пока ждать не стоит.
На Football.ua доступно видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса.