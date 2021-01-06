Англия

Мексиканский нападающий приблизился к возвращению на поле.

Рауль Хименес приступил к легким тренировочным упражнениям, сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

Мексиканский нападающий ранее получил перелом черепа в столкновении с Давидом Луисом в поединке АПЛ против Арсенала, после чего перенес операцию.

"Волки" также отрапортовали о том, что Поденсе осталось пару недель для восстановления, Кастро вскоре сможет приступить к легким тренировкам, Болли начнет заниматься уже на этой неделе, Дендонкер вернулся в основную группу, а вот Маркала пока ждать не стоит.

На Football.ua доступно видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса.