Англия

Специалист — о поражении в дерби.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полуфинала Кубка лиги против Манчестер Сити (0:2).

"Манчестер Сити может забивать по много голов в матчах, и это стоит принять. Разочарован действиями футболистов, так как мы пропустили после простых стандартов. В таких ситуациях мы недостаточно хороши.

Создали слишком мало хороших моментов, но наш соперник также не может этим похвастаться. В последнее время мы показывали изящную игру, вчера ее не было с нашей стороны".

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"Сити — очень крепкий соперник. Когда команда такого калибра играет хорошо, нам нужно действовать очень хорошо, чтобы претендовать на что-то.

Эта версия МЮ лучше прошлогодней. На стадии полуфинала нет слабых соперников. Сити же, возможно, лучший клуб Англии на данный момент", — цитирует специалиста ВВС.

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