Англия

Игрок требует остановить розыгрыш АПЛ.

Полузащитник Фулхэма Кевин Макдональд заявил, что текущий розыгрыш английской Премьер-лиги надо остановить.

"Сколько еще нужно вспышек и закрытия тренировочных баз, пока футбол не остановят? Кошмар! Они обращаются с нами как с морскими свинками", — написал Макдональд в своем сториз в Instagram.

Напомним, по последней информации СМИ, вспышка коронавируса зафиксирована на тренировочной базе Астон Виллы.

Ранее сообщалось, что в Манчестер Сити три новых случая заражения коронавирусом.