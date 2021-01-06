Англия

Пандемия продолжает доставлять неприятности "лунным котам".

На официальном сайте английского Манчестер Сити было опубликовано заявление клуба относительно результатов последнего на данный момент массового тестирования футболистов и сотрудников на предмет обнаружения случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Согласно официальным данным, положительные результаты тестирования показали тренер вратарей Скотт Карсон, 18-летний английский полузащитник Коул Палмер, а также один неназванный член персонала клуба.

Согласно протоколу от правительства Великобритании по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, вышеперечисленные члены клуба были помещены на самоизоляцию.

Напомним, что матч 16-го тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Манчестер Сити был отменен из-за обнаружения вспышки коронавируса COVID-19 в стане гостей, на фоне чего клуб усилил санкции в адрес Бенджамена Менди, нарушившего правила карантина, установленные правительством Великобритании.

Информации о том, может ли данный инцидент угрожать проведению полуфинального поединка Кубка Английской лиги между "горожанами" и Манчестер Юнайтед, на данный момент не поступало. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной встречи, которая начнется в среду, 6 января, в 21:45 по киевскому времени.