Англия

Клубу пришлось экстренно реагировать на появившуюся информацию в английских СМИ.

На официальном сайте английского Ньюкасла было опубликовано заявление от имени клуба, в котором опровергается информация, появившаяся накануне в локальных СМИ, о якобы нарушении правил карантина французским нападающим Алланом Сен-Максименом правил карантина.

Напомним, что пока футболист продолжал восстанавливаться от травмы берцовой кости, он заразился коронавирусом COVID-19, с излечением от которого у него возникли серьезные проблемы.

"Аллан продолжает соблюдать все правила карантина и рекомендации по борьбе с COVID-19, параллельно проходя обучение новым протоколам от правительства. Клуб считает этот вопрос закрытым и не будет давать дальнейших комментариев", — гласит текст обращения к общественности.

В текущем сезоне француз провел на поле 9 поединков (604 минуты), за которые сумел по разу отличиться голом и голевой передачей. Последний раз в футболке Ньюкасла игрок выходил на матч в домашней игре его команды в конце ноября 2020 года — против лондонского Челси.

Ближайшая поединок "сорок" намечен на вторник, 12 января, когда команда Стива Брюса сыграет в гостях у Шеффилд Юнайтед.