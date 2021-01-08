Англия

Наставник "сорок" поделился мыслями о коронавирусной ситуации в английском чемпионате.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс высказался о том, нужно ли продолжать сезон АПЛ на фоне распространения COVID-19.

"Мы видим, как другие клубы сейчас сталкиваются с проблемами из-за коронавируса.

Конечно, существуют протоколы АПЛ, но как только вы покидаете тренировочную базу, вы оказываетесь во внешнем мире.

Скорость, с которой он распространялся в нашем клубе в начале декабря, – это то, с чем будут вынуждены столкнуться все футбольные клубы, потому что этот вирус трудно сдержать и остановить.

Продолжение сезона – это правильно только с финансовой точки зрения, но с моральной – совершенно наоборот. Я понимаю, что люди хотят продолжения футбола, но мы так же уязвимы, как и все остальные", — цитирует Брюса Sky Sports.

Ранее наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказывался о переносе поединков в АПЛ из-за коронавируса.