Англия 10 января 2021, 19:37 Десна вышла из отпуска Черниговцы приступили к тренировкам. ФК Десна 10 января 2021, 19:37 Черниговская Десна вышла из отпуска и собралась на тренировочной базе в Чернигове. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DesnaFC official (@desnafc) О тренировочных сборах заграницей пресс-служба "северян" не сообщает. Ранее сообщалось, что Десну уже покинули Дмитрий Хлебас, который перешел в Колос, и Артур Западня. Последний продолжит карьеру в Металлисте-1925. Команды Десна Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте