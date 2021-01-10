Англия

Черниговцы приступили к тренировкам.

Черниговская Десна вышла из отпуска и собралась на тренировочной базе в Чернигове.

О тренировочных сборах заграницей пресс-служба "северян" не сообщает.

Ранее сообщалось, что Десну уже покинули Дмитрий Хлебас, который перешел в Колос, и Артур Западня. Последний продолжит карьеру в Металлисте-1925.