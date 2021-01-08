Италия

Футболист не заиграл в Италии.

Полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен может вернуться в английский Тоттенхэм.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист вернется на Туманный Альбион в случае перехода Деле Алли во французский ПСЖ.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо не против трансфера датчанина и считает, что Кристиан сможет дать больший выбор в атаке.

К слову, Интер уже выставил Эриксена на трансфер, а футболист заявил о готовности перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне на его счету девять матчей за "нерадзурри" в Серии А.

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