Англия

Английские любители футбола оказали фантастическую финансовую поддержку для скоромного коллектива.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт футбольного клуба Марин, который представляет Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги, базируясь Кросби, Мерсисайд, клубу удалось установить рекорд по продаже билетов перед предстоящей игрой против Тоттенхэма в рамках Кубка Англии.

15,000 tickets sold. Our target was to sell 600. Incredible. Thank you @SpursOfficial & everyone who has bought a ticket. We will never forget it.



We will keep updating the numbers through the day and we believe the final attendance will be announced by BBC.



THANK YOU. #COYM — Marine Football Club (@MarineAFC) January 10, 2021

При этом, представители команды заявляют, что данные цифры еще не окончательны, но уже значительно превосходят их ожидания в 600 проданных пропусков на игру.

Стоит отметить, что трибуны стадиона Роззетт Парк, который вмещает 3185 мест (389 сидячих), будут закрыты в связи с пандемией COVID-19.

Тоттенхэм не остался в стороне от данного события, также поздравив своего будущего соперника с достигнутыми показателями продаж.

Поединок Марин — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.