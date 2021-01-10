Английские любители футбола оказали фантастическую финансовую поддержку для скоромного коллектива.
Getty Images
10 января 2021, 13:12
Как сообщает официальный Twitter-аккаунт футбольного клуба Марин, который представляет Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги, базируясь Кросби, Мерсисайд, клубу удалось установить рекорд по продаже билетов перед предстоящей игрой против Тоттенхэма в рамках Кубка Англии.
При этом, представители команды заявляют, что данные цифры еще не окончательны, но уже значительно превосходят их ожидания в 600 проданных пропусков на игру.
Стоит отметить, что трибуны стадиона Роззетт Парк, который вмещает 3185 мест (389 сидячих), будут закрыты в связи с пандемией COVID-19.
Тоттенхэм не остался в стороне от данного события, также поздравив своего будущего соперника с достигнутыми показателями продаж.
Поединок Марин — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 10 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.