Как сообщает официальный Twitter-аккаунт футбольного клуба Марин, который представляет Премьер-дивизион Северной Премьер-лиги, базируясь Кросби, Мерсисайд, клубу удалось установить рекорд по продаже билетов перед предстоящей игрой против Тоттенхэма в рамках Кубка Англии.

15,000 tickets sold. Our target was to sell 600. Incredible. Thank you @SpursOfficial & everyone who has bought a ticket. We will never forget it.



We will keep updating the numbers through the day and we believe the final attendance will be announced by BBC.



THANK YOU. #COYM