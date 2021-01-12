"Молотобойцы" минимально обыграли соперника и прошли дальше в Кубке Англии.
Стокпорт - Вест Хэм, getty images
12 января 2021, 00:00
Вест Хэм в рамках 1/32 финала Кубка Англии в гостях противостоял скромному Стокпорт Каунти и с трудом добился победы.
Андрей Ярмоленко провел на поле 67 минут, а вышедший вместо него Боуэн отметился результативной передачей на Доусона.
Стокпорт — Вест Хэм 0:1
Гол: Доусон, 83
Вест Хэм: Рэндолф — Цоуфал, Джонсон (Крессвелл, 73), Огбонна, Доусон — Лансини (Соучек, 68), Нобл, Бенрахма (Форнальс, 90), Райс, Ярмоленко (Боуэн, 68) — Антонио (Одубеко, 90).
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