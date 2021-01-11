Англия

Украинский вингер попал в состав "молотобойцев" в игре против Стокпорт Каунти.

Вест Хэм в рамках 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Стокпорт Каунти.

Дэвид Мойес доверил место Андрею Ярмоленко в стартовом составе команды. В атаке рядом с украинцем выйдут Ланцини, Антонио и Бенрахма.

📋 Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5 — West Ham United (@WestHam) January 11, 2021

Украинский вингер в текущем сезоне провел 13 поединков, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Матч Стокпорт Каунти — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее Ярмоленко получил самую низкую оценку в Вест Хэме в матче против Эвертона по версии Whoscored.

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