Украинский вингер попал в состав "молотобойцев" в игре против Стокпорт Каунти.
Андрей Ярмоленко, getty images
11 января 2021, 21:26
Вест Хэм в рамках 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Стокпорт Каунти.
Дэвид Мойес доверил место Андрею Ярмоленко в стартовом составе команды. В атаке рядом с украинцем выйдут Ланцини, Антонио и Бенрахма.
Украинский вингер в текущем сезоне провел 13 поединков, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Матч Стокпорт Каунти — Вест Хэм начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Ярмоленко получил самую низкую оценку в Вест Хэме в матче против Эвертона по версии Whoscored.
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