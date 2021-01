Вест Хэм в рамках 1/32 финала Кубка Англии отправился в гости к Стокпорт Каунти.

Дэвид Мойес доверил место Андрею Ярмоленко в стартовом составе команды. В атаке рядом с украинцем выйдут Ланцини, Антонио и Бенрахма.

📋 Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5