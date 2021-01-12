Англия

Ивуариец может начать карьеру менеджера.

Бывший полузащитник Манчестер Сити и других клубов Яя Туре признался, что не против начать тренерскую карьеру.

"В Манчестер Сити я с Пепом Гвардиолой часто говорил после тренировки о многих вещах. Мы анализировали вместе игры. Он видел, что я понимаю игру. Иногда я также разговаривал с Халдуном Аль Мубараком, президентом Сити. Он согласился, что мне стоит подумать о том, чтобы стать тренером.

Я не осознавал, что я размышляю как тренер. Думаю, мое понимание игры пришло из футбольного образования в Кот-д'Ивуаре. Но сейчас мне кажется, что было бы не плохо начать карьеру менеджера в футболе", — цитирует Туре The Coaches’ Voice.

Отметим, что Туре уже пол года находится без клуба и все идет к завершению его профессиональной карьеры.

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