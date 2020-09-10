Италия

Ивауариец обратился с предложением к новичку Серии А.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре хотел бы стать игроком Специи, сообщает издание Secolo XIX.

Опытный хавбек находится в статусе свободного агента и пока не планирует завершать карьеру. Агенты ивуарийца уже обратились к руководству новичка Серии А с предложением подписать 37-летнего игрока.

Последним клубом Туре на данный момент был китайский Циндао Хайню, в составе которого он отыграл 14 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Специя объявила о подписании голкипера ПСВ Йеруна Зута.