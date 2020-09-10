Ивауариец обратился с предложением к новичку Серии А.
Яя Туре, Getty Images
10 сентября 2020, 15:21
Бывший полузащитник Манчестер Сити Яя Туре хотел бы стать игроком Специи, сообщает издание Secolo XIX.
Опытный хавбек находится в статусе свободного агента и пока не планирует завершать карьеру. Агенты ивуарийца уже обратились к руководству новичка Серии А с предложением подписать 37-летнего игрока.
Последним клубом Туре на данный момент был китайский Циндао Хайню, в составе которого он отыграл 14 матчей и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Специя объявила о подписании голкипера ПСВ Йеруна Зута.