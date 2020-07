Именитый полузащитник Яя Туре с января этого года является свободным агентом после того, как китайский Циндао Хайню не стал продлевать с ним сотрудничество.

Несмотря на то, что ивуарийскому хавбеку уже 37 лет, он, по всей видимости, пока не задумывается о завершении карьеры и продолжает поддерживать физическую форму.

Сегодня, 24 июля, пресс-служба футбольного клуба Лейтон Ориент, который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии, сообщила, что Туре посетил тренировку команды. В качестве доказательств опубликовали несколько фотографий опытного полузащитника в форме Лейтона.

👀 Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y