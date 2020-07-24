Ивуарийский хавбек пребывает в статусе свободного агента.
Яя Туре, Лейтон Ориент
24 июля 2020, 13:50
Именитый полузащитник Яя Туре с января этого года является свободным агентом после того, как китайский Циндао Хайню не стал продлевать с ним сотрудничество.
Несмотря на то, что ивуарийскому хавбеку уже 37 лет, он, по всей видимости, пока не задумывается о завершении карьеры и продолжает поддерживать физическую форму.
Сегодня, 24 июля, пресс-служба футбольного клуба Лейтон Ориент, который выступает в четвертом по силе дивизионе Англии, сообщила, что Туре посетил тренировку команды. В качестве доказательств опубликовали несколько фотографий опытного полузащитника в форме Лейтона.
О том, является ли Яя Туре новым подписанием английской команды или же просто набирает физическую форму перед новым вызовом в своей карьере, Лейтон Ориент не сообщает.
Напомним, что возрастной ивуариец известен по своим выступлениям за Барселону и Манчестер Сити. Кроме того, в период с 2003 по 2005 год Яя Туре играл в Украине, где защищал цвета донецкого Металлурга.