Англия

Англичанин продолжит выступать за "канониров".

Арсенал подписал с Робом Холдингом новый долгосрочный контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт "канониров".

Кроме того, лондонский клуб оставил за собой право продления соглашения еще на один год.

Портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 12 млн евро, что в 4 раза больше, чем Арсенал заплатил за него летом в 2016 года, в момент перехода из Болтона.

25-летний центральный защитник важный элемент обороны команды Артеты. На его счету 18 поединков (1528 минут) в этом сезоне.

Отметим, что таким образом руководство Арсенала поощрило Холдинга, ведь его предыдущий контракт был действителен до лета 2023 года.