Испанский защитник может перебраться в стан "красных дьяволов".
Серхио Рамос, getty images
12 января 2021, 19:59
Манчестер Юнайтед собирается предложить Серхио Рамосу двухлетний контракт, сообщает портал Calciomercato.
Испанский защитник не может договориться о продлении соглашения с Реалом — клуб не готов оставить своему капитану текущую зарплату в рамках контракта на два года.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 17 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и результативной передачей.
Отметим, что соглашение футболиста с Релом подходит к концу этим летом, а потому Манчестер Юнайтед уже может подписать с ним предварительный контракт.
Напомним, что испанский защитник также интересен другом представителю АПЛ — Ливерпулю.