Англия

Испанский защитник может перебраться в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед собирается предложить Серхио Рамосу двухлетний контракт, сообщает портал Calciomercato.

Испанский защитник не может договориться о продлении соглашения с Реалом — клуб не готов оставить своему капитану текущую зарплату в рамках контракта на два года.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел 17 поединков на клубном уровне, отметившись тремя голами и результативной передачей.

Отметим, что соглашение футболиста с Релом подходит к концу этим летом, а потому Манчестер Юнайтед уже может подписать с ним предварительный контракт.

Напомним, что испанский защитник также интересен другом представителю АПЛ — Ливерпулю.