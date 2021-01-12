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Хавбек Арсенала сделал выбор в пользу своего экс-одноклубника.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил в своем Twitter поделился мнением о защитнике и капитане Реала Серхио Рамосе.

– Войдет ли Серхио Рамос число лучших защитников в истории?

– Да, он выступает на мировом уровне уже больше десяти лет. И каким лидером он стал.Его амбициозность, его воля к победе поражают.

Я бы сказал, что он лучший защитник мира моего поколения, – написал немец.

Ранее Месут Озил сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.