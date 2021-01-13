Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал победу его команды в гостях у Бернли.

Манчестер Юнайтед в перенесенном поединке первого тура английской Премьер-лиги сумел в гостях минимально обыграть неуступчивый Бернли (1:0), благодаря чему возглавил турнирную таблицу.

Бернли — Манчестер Юнайтед 0:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер на послематчевой пресс-конференции заявил, что его подопечные "полностью заслужили победу в предсказуемо тяжелой игре против непростого соперника".

"Три очка в поединке АПЛ — это отличный повод собой гордиться. Этот результат дался нам непросто, однако победа была полностью заслуженной. Мы хотели добиться результата, и мы успешно пришли к этому. В концовке могли сыграть и более надежно, безусловно, но я рассчитывал увидеть больше голов со стороны моей команды в более ранние периоды матча".

В конце первого тайма бригада арбитров во главе с Кевином Френдом отменило взятие ворот со стороны Гарри Магуайра из-за нарушения в верховой борьбе, однако Солскьяер предпочитает не давать оценку действиям рефери: "Нет смысла иметь эмоциональную привязку к подобным эпизодам, потому что иначе можно забыть о том, зачем вообще выходил на футбольное поле. Гол Гарри, я считаю, был чистым, но мы ничего не сможем сделать с решением арбитра, каким бы оно ни было".

"Бернли был прекрасно организован, — отдает дань уважения оппонентам наставник Юнайтед, — у нас не было свободного пространства на их половине большую часть времени. Подача Рашфорда разрешила ситуативный момент в нашу пользу — прекрасное завершение от Погба было ей под стать. Могли забивать и больше, не смогли, поэтому пришлось немного понервничать в конце".

Выступление автора единственного гола в отчетной игре норвежский специалист также не забыл упомянуть: "Я всегда говорил, что Поль — важный игрок для нас. Он прекрасно показывает себя в раздевалке, он — чемпион мира, лидер. На данный момент, он продолжает набирать форму после COVID-19, поэтому я не могу сказать, что он в лучших своих кондициях. Остается просто дождаться еще более лучших времен".

Свой следующий матч Манчестер Юнайтед проведет на поле стадиона Энфилд против Ливерпуля, а Солскьяер уже находится в предвкушении этой игры: "Наша позиция заметно улучшилась после победы над Бернли. Мы знаем, к чему хотим прийти в конце сезона, поэтому мы находимся на своем месте. Мои футболисты голодны к победам, поэтому лучшего момента для подобной игры подобрать будет крайне сложно".

Матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 17 января. Начало в 18:30 по киевскому времени.