Англия

Наставник "бордовых" прокомментировал поединок против команды Солскьяера.

Главный тренер Бернли Шон Дайч поделился мыслями о поражении Манчестер Юнайтед в перенесенном поединке 1-го тура АПЛ.

"Это была достойная игра против топ-команды. Мы улучшаем свои показатели, так что наши выступления и результаты улучшаются. Во втором тайме Манчестер Юнайтед прибавил в своей активности и забил очень хороший гол, но мне кажется, что Поуп смог бы отразить удар, если бы не рикошет.

Важно то, что мы правильно отреагировали. Наши игроки выложились на полную. В конце матча у нас были моменты, а некоторые из них довольно острые. У нас был тяжелый старт сезона, но мы решили свои проблемы. Теперь нужно стараться оставаться на этом уровне", – приводит слова Дайча BBC.

Ранее автор единственного гола в поединке Бернли — Манчестер Юнайтед Поль Погба поделился мыслями после победы в данном поединке.