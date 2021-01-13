Англия

Хавбек "красных дьяволов" поделился мыслями после победы над Бернли.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал победу над Бернли в перенесенном поединке 1-го тура АПЛ.

Благодаря данному результату подопечные "красные дьяволы" взобрались на вершину АПЛ впервые за 1222 дня.

"Мы знаем, что сегодняшний матч был очень сложным и, очевидно, мы хотели в нем победить. Мы знаем, что здесь играть непросто, однако получили три очка, и рады этому. Нам предстоит еще долгий путь, так что нужно оставаться сосредоточенными.

Гол Магуайра был красивым и чистым. Не понимаю, что произошло. Судья почему-то решил, что его не было. Довольно странное решение. Но мы добились нужного результата и счастливы.

Я всегда радуюсь, когда выигрываю, но нам предстоит еще много важных матчей, так что нужно сосредоточится на них", – приводит слова Погба BBC.

Ранее наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал победу его команды в гостях у Бернли.