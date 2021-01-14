Англия

Football.ua рассказывает о талантливом бразильце, заслужившего от Роналдиньо сравнения с самим Роналдо Назарио.

Когда Арсенал подписывал его летом 2019 года из Итуано, никто и подумать не мог, что совсем скоро этот универсальный боец атаки сумеет заявить о себе в английской Премьер-лиге и получит в свой адрес множество хвалебных отзывов от значимых личностей футбольного мира. Несмотря на весьма непродолжительный карьерный путь в современном футболе, Габриэль Мартинелли уже прочувствовал на себе боль и горечь, в противовес которым у него всегда выступает невероятная страсть и желание приносить пользу своей команде.

Легендарный Роналдиньо, после ряда успешных выступлений своего 19-летнего соотечественника за первую команду лондонского Арсенала, сделал весьма неожиданное и громкое заявление. "Волшебник" сравнил Мартинелли с двукратным обладателем Золотого мяча Роналдо Назарио, являющегося одним из лучших центрфорвардов в истории мирового футбола.

"Мартинелли напоминает мне Роналдо. В своем первом сезоне в Европе он забил 30 голов, и все люди думали: "Кто этот бразильский пацан?". Он хотел контролировать мяч, он бежал на соперника, у него не было никакого страха, независимо от того, против какой команды приходилось выходить на поле. И я вижу, что подобное отношение к делу присутствует у Мартинелли. Он просто хочет быть первым на мяче и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире – этой цели может достичь и Мартинелли", — поделился мнением Роналдиньо в комментарии для Mirror.

Желание играть в футбол прослеживалось у Мартинелли еще с самого детства, которое он провел в небольшом городе Гуарульюс из штата Сан-Паулу с населением 150 тысяч человек. Мяч, своего рода, был его лучшим другом, поэтому нередко тогда еще будущий вингер Арсенала играл прямо в доме, около шкафа со стеклянными дверцами. Неудивительно, что это самое стекло постоянно приходилось менять.

"Как-то я играл в комнате и разбил стекло, что происходило постоянно. Мать всегда предупреждала меня, что однажды я поранюсь из-за этого. Она оказалась тогда права, поскольку в один момент осколок стекла застрял у меня в ноге. Было больно... У меня до сих пор остался шрам на левой ноге, напоминающий мне о том дне. Но, несмотря на это, я не переставал играть в доме. Единственное, что со временем изменилось, — мама перестала менять стекло на дверцах шкафа", — вспоминает Габриэль свое детство в Бразилии.

Мало кто об этом знал, но Мартинелли мог начать свою профессиональную карьеру в Европе не на Эмирейтс Стэдиум, а в другом топ-клубе английской Премьер-лиги. Итуано, воспитанником которого является 19-летний бразилец, трудно назвать одним из топ-клубов страны, но он имеет большие связи в Европе.

Мартинелли всегда мечтал выступать в одном из лучших чемпионатов мира, да и его талант не оставался за глазами селекционных служб многих европейских команд. Так, дружеские отношения Итуано с Манчестер Юнайтед позволили Габриэлю регулярно посещать Туманный Альбион, приезжая на просмотр в стан "красных дьяволов".

"Три или четыре года я тренировался в Манчестер Юнайтед. Я приезжал в Англию обычно в середине года, примерно на 15 или 20 дней. Это был отличный опыт, потому что я узнал менталитет европейских футболистов, как они защищаются, как они атакуют, насколько быстро это происходит в процессе самой игры", - вспоминает футболист.

"Благодаря этим поездкам я действительно стал лучше, а полученный опыт привез в Бразилию, где пытался всегда гарантировать себе место в стартовом составе. Я мечтал играть в Европе, а тренировки в Англии помогли достичь этой цели".

Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед знал об огромном таланте Мартинелли, он не стал тем клубом, который сделал лучшее предложение. Арсенал убедил бразильского вингера и его семью в корне изменить свою жизнь, заплатив Итуано примерно 6 миллионов фунтов. Так, Мартинелли в возрасте 18-ти лет и получил свою первую возможность попробовать свои силы на совершенно другом уровне — в Премьер-лиге.

"Я не мог сказать ни слова по-английски. Конечно, я чувствовал давление в преддверии такого важного шага в жизни, но я должен был его сделать. Это была моя мечта, мечта моей семьи. Мои родители мне очень помогали, всегда были рядом. Я общаюсь с ними три-четыре раза в день".

Аргентинский вратарь Эмильяно Мартинес, перешедший из Арсенала в Астон Виллу минувшим летом, оказал огромное влияние на адаптационный период Мартинелли. Несмотря на то, что родной язык Мартинеса — испанский, он также свободно владеет и португальским.

"Эми всегда был рядом со мной. Переводил то, что говорили тренеры. Он всегда мне помогал. Кроме того, не обошлось без поддержки Давида Луиса и Виллиана, представителей великого поколения бразильских футболистов. Они делились опытом, полученном в Англии, не только со мной, но и с центральным защитником Габриэлем Магальяйнсом", — рассказал Мартинелли о первых днях в стане Арсенала.

Помощь в адаптации со стороны одноклубников, невероятный талант и огромное желание позволили молодому нападающему произвести впечатление на фанатов уже в дебютном сезоне на Эмирейтс. В октябре 2019 года болельщики "канониров" выбрали его в качестве лучшего игрока месяца после того, как он отметился успешными выступлениями против Челси, Витории Гимарайнш и Ливерпуля.

Интересно, что сам Юрген Клопп, главный тренер Ливерпуля, не оставил вне поля зрения прогресс Мартинелли, когда тому удалось оформить дубль на Энфилде в поединке Кубка английской лиги. Вот что сказал о форварде немецкий специалист:

"Ван ден Берг провел хорошую игру, но против парней из Арсенала было непросто. Мартинелли почти того же возраста, но он — талант века! Невероятный нападающий, которому очень сложно противостоять".

Проведя в прошлом сезоне 26 поединков в футболке "канониров" во всех турнирах, в которых молодому бразильцу удалось записать на свой счет 10 голов и 4 результативные передачи, в июне 2020 года Габриэль получил травму колена на тренировке и не выходил на поле вплоть до середины декабря. Именно на тот период пришлась неудачная серия Арсенала в АПЛ, но энергия и бесстрашие Мартинелли вместе с экспериментами Микеля Артеты с молодежью дали команде новый импульс и позволили ей вернуться на победный путь.

"Микель разговаривал со мной во время моего выздоровления. Всегда звонил мне, чтобы узнать, как я себя чувствую, даже когда я ненадолго вернулся в Бразилию в августе. Когда я понадобился клубу, Микель спросил о моей готовности играть. Я ответил, что готов, хотя чувствовал небольшую боль в колене. Тем не менее, врачи говорят, что это нормально. Пока я не могу проводить на поле все 90 минут, но для этого нужно время. Моя цель — стать лучше и помочь Арсеналу".

"Что касается самой травмы, то помню, как почувствовал небольшую боль в колене. Я посчитал ее слишком незначительной, чтобы прервать тренировку, но ближе к финишу неприятные ощущения в этой области только усиливались. На следующее утро, когда я проснулся, то почувствовал настолько сильную боль, которую никогда в жизни не ощущал. Пусть я и мог ходить, обследование показало, что потребуется операция. Это сломало меня. Я очень много плакал", — признался бразилец.

По словам Мартинелли нельзя не заметить, насколько сильно и искренне он хотел вернуться на футбольное поле, особенно если учитывать далеко не лучшее положение Арсенала в турнирной таблице АПЛ. Еще в июле Микель Артета дал понять футболисту, что тот является неотъемлемой частью его нового проекта в стане "канониров". Будучи травмированным, Мартинелли подписал с Арсеналом новый контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон и с нетерпением ожидал своего возвращения.

"Мы неудачно начали текущий сезон, но в команде никогда никто не опускал руки и продолжал стоять друг за друга горой, несмотря ни на что. У нас есть силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. Прогресс очевиден, но нужно сохранять концентрацию. Мы сосредоточены на том, чтобы реабилитироваться и сделать этот сезон успешным".

"Я люблю мечтать, вырисовывая в голове знакомые улицы Бразилии, но сейчас первоочередная задача — окончательное выздоровление и помощь Арсеналу. Об остальном я подумаю только тогда, когда выполню эти две цели", — сказал Мартинелли перед матчем 1/32 Кубка Англии против Ньюкасла.

Да, уточнение касательно поединка с Ньюкаслом здесь неспроста... Габриэль Мартинелли должен был выйти в стартовом составе своей команды против "сорок", однако прямо на предматчевой разминке он подвернул лодыжку и не смог выйти на поле. Сроки восстановления бразильца составят всего несколько дней, но все равно представить психологическое состояние талантливого футболиста, который успел провести за первую команду всего четыре матча после предыдущей травмы, крайне непросто. Вот что сказал о новом повреждении Мартинелли главный тренер Арсенала Микель Артета:

"Я потрясен... Я находился в своем офисе перед игрой, когда ко мне зашел один из тренеров и сказал, что Габи получил травму, подвернул лодыжку. Я зашел в медпункт, а он был весь в слезах. Выглядит плохо... Ему было очень больно, и мы должны понять, насколько все серьезно. У этого парня есть характер, и он хочет сыграть в следующей игре. Надеемся, что все выглядело весьма серьезно только на первый взгляд".

Учитывая такое неприятное стечение обстоятельств, нельзя не пожелать Габриэлю Мартинелли скорейшего восстановления. В современном футболе существует множество примеров, когда даже самые талантливые футболисты становились заложниками систематических травм и оставляли в лазаретах целый багаж нереализованного потенциала. Остается только надеяться, что Мартинелли не просто окажется не в их числе, но и попытается стать лучшим футболистом в мире, как говорил Роналдиньо, и подтвердит статус "таланта столетия", которым щедро наградил его Юрген Клопп.

Габиэлю Мартинелли всего 19 лет, поэтому это лишь начальная история его карьеры в профессиональном футболе. Нет никаких сомнений, продолжение следует...

Никита Евтушенко, Football.ua

В тексте использованы материалы Daily Mail.