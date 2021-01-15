Англия

Футболист ищет себе новый клуб.

Полузащитник Джек Уилшир, который покинул Вест Хэм на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Чемпионшипе. Об этом сообщает Daily Maill.

По информации источника, в услугах игрока заинтересован Борнмут. Клуб и футболист уже начали переговоры по дальнейшему переходу.

Отметим, что после того, как Уилшир покинул "молотобойцев", он тренировался с Борнмутом и поразил главного тренера "черри" Джейсона Тиндэлла своей физической формой.

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл лишь один раз — против Халла в рамках Кубка лиги.

К слову футболист уже имеет опыт выступлений за Борнмут. В сезоне-2016/17 он ездил в клуб в аренду.

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