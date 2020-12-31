Англия

Английский полузащитник продолжает оставаться без клуба.

Как сообщает британское издание The Times, полузащитник Джек Уилшир, который в данный момент сезона находится в поисках нового клуба, принял решение продолжить свою карьеру в одном из клубов МЛС.

Футболист в последнее время тренировался под руководством Джейсона Тиндалла в Борнмуте, однако не стал рассматривать в качестве возможного варианта для перехода клуб из английской Премьер-лиги.

На счету 28-летнего английского полузащитника в новом сезоне оказался всего один полный матч за лондонский Вест Хэм в Кубке Английской лиги. Ранее на его счету были 198 матчей (14 голов, 30 голевых передач) за лондонский Арсенал, Борнмут (27 матчей, 2 голевых паса), Вест Хэм (19 голов, 1 + 1), Болтон (14 игр, 1 + 1).

Текущую трансферную стоимость футболиста, который остался без клуба 5 октября 2020 года, портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.