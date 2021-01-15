Англия

Немецкий тренер ответил Марку Клаттенбургу на обвинения в лицемерии.

После поражения от Саутгемптона (0:1), наставник "красных" обрушился с критикой в адрес арбитра того поединка Андре Марринера, указав, что его команда "должна была получить, как минимум, два пенальти" и что ближайший конкурент в лице Манчестер Юнайтед "точно бы их получил в похожей ситуации".

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург заявил, что такое поведение немецкого специалиста говорит о желании надавить на официальных лиц матча против Манчестер Юнайтед.

Тем не менее, Юрген Клопп отвергает любые обвинения в играх разума.

"Удивлен ли я, что кто-то говорит о том, что я сказал после игры против Саутгемптона? Нет. Удивлен ли я, что Марк Клаттенбург говорит об этом? Нет. Я не уверен, что его часто о чем-то спрашивают. Приятно, что спустя долгое время после его карьеры [в Англии] мы можем говорить о нем.

Я не сэр Алекс Фергюсон по разным причинам. Клаттенбург сказал, что это были… интеллектуальные игры? Сразу после игры с Саутгемптоном я и не думал ни секунды о матче с Юнайтед.

Когда такие люди, как Марк Клаттенбург говорят так, это всегда дает понять о них гораздо больше, чем обо мне.

Если бы он был в моей ситуации, он, очевидно, играл бы в интеллектуальные игры, но я, к сожалению, нет — у меня нет навыков для них", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.