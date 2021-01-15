Англия

Пресс-служба клуба составила подборку перед важным матчем.

В рамках 18-го тура АПЛ Ливерпулья на Энфилде примет Манчестер Юнайтед.

Перед матчем за первое место пресс-служба "мерсисайдцев" вспомнила лучшие голы клуба в ворота "красных дьяволов".

В подборку попали взятия ворот от Стивена Джеррарда, Трента Александера-Арнольда и другие.

Напомним, матч Ливерпуль — МЮ состоится 17 января. Начало игры — в 18:30.

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