Пресс-служба клуба составила подборку перед важным матчем.
Йон Арне Риисе (бьет), Getty images
15 января 2021, 15:32
В рамках 18-го тура АПЛ Ливерпулья на Энфилде примет Манчестер Юнайтед.
Перед матчем за первое место пресс-служба "мерсисайдцев" вспомнила лучшие голы клуба в ворота "красных дьяволов".
В подборку попали взятия ворот от Стивена Джеррарда, Трента Александера-Арнольда и другие.
Напомним, матч Ливерпуль — МЮ состоится 17 января. Начало игры — в 18:30.
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