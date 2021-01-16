Англия

Датчанин может вновь выступать за "шпор".

Кристиан Эриксен может вернуться в Тоттенхэм на правах арендного соглашения, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Жозе Моуриньо лично хотел бы видеть футболиста в своей команде, однако помехой остается высокая зарплата датчанина.

К слову, Интер уже выставил Эриксена на трансфер, а футболист заявил о готовности перехода в другой клуб в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне на его счету девять матчей за "нерадзурри" в Серии А.

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