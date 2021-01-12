Италия

Тренер Интера наметил эксперимент в кубковом матче против Фиорентины.

В матче 1/8 финала Кубка Италии против Фиорентины Антонио Конте намерен попробовать Кристиана Эриксена на позиции Марцело Брозовича.

"Мы очень серьезно относимся к Кубку Италии, – цитирует тренера Интера Sky Sport Italia. – И мы постараемся выиграть этот трофей. Поскольку у Фиорентины аналогичные цели в этом турнире, матч обещает быть интересным".

"Я собираюсь провести эксперимент в этом матче. Мы сделаем Эриксена диспетчером, поставив его на позицию Брозовича. Что-то мне подсказывает, что результат может быть хорошим".

"Сейчас Кристиан переживает непростой период, но через подобное проходит каждый футболист во время своей карьеры. Надо проявить характер, набраться терпения и работать".

Интер был готов расстаться с Эриксеном в зимнее трансферное окно, однако отсутствие достойных предложений вынуждает Конте искать датчанину новое применение.

Матч Фиорентина — Интер запланирован на среду, 13 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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