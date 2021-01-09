Специалист намерен получить от миланского клуба 7 миллионов евро комиссионных.
Кристиан Эриксен, Getty Images
09 января 2021, 13:31
Агент полузащитника Интера Кристиана Эриксена Мартин Шутс подал в суд на миланский клуб.
Специалист намерен взыскать с "нерадзурри" 7 миллионов евро комиссионных за трансфер датчанина.
Как сообщает Corriere Della Sera, представитель Эриксена обратился в арбитражный суд с ходатайством о рассмотрении своего дела. В свою очередь, источники Интера сообщили, что клуб выполнит все договорные обязательства.
Ранее сообщалось, что полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен может вернуться в английский Тоттенхэм.