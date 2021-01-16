Англия

Гости приблизились к выходу из зону вылета АПЛ.

Вулверхэмптон на домашнем стадионе уступил Вест Бромвичу в поединке 19-тура английской Премьер-лиги.

Уже на 8-й минуте форвард гостей Матеус Перейра открыл счет в матче, успешно реализовав одиннадцатиметровый. "Волки" ответили к концу первой половины встречи двумя голами.

В начале второго тайма Вест Бромвич вернул себя преимущество. Аджайи и Перейра отметились забитыми мячами в течении 4-х минут.

Хозяева поля так и не сумели отыграться, приблизив команду Эллардайса к выходу из зоны вылета АПЛ.

Вулверхэмптон — Вест Бромвич 2:3

Голы: Сильва, 38, Боли, 43 — Перейра, 8 (с пенальти), 56 (с пенальти), Аджайи, 52

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди (Аит Нури), Боли, Сесс — Дендокер, Невеш (Гиббс-Уайт), Моутиньо (Кутроне) — Траоре, Сильва, Нету

Вест Бромвич: Баттон — О'ши, Аджайи, Батрли, Гиббс — Ливермор, Сойерс, Перейра (Ферлонг), Снодграсс, Гросицкий (Робсон-Кану) — Робинсон

Предупреждения: Дендокер, Сильва — Аджайи