Англия

Английский полузащитник и "Красные дьяволы" теперь будут связаны отношениями до 2022 года.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Юнайтед решил пойти на неожиданный шаг и, вопреки участившимся слухам о возможном трансфере английского полузащитника Джесси Лингарда, активировал опцию однолетнего продления отношений с футболистом, которая была прописана в его действующем контракте.

Таким образом, сыгравший в этом сезоне всего два матча в рамках Кубка Английской лиги (99 минут) Лингард будет продолжать принадлежать "Красным дьяволам" до конца июня 2022 года.

Стоит напомнить, что на Джесси претендовали такие клубы как Шеффилд Юнайтед, Реал Сосьедад и Порту, а сам футболист в начале ноября 2020 года разорвал отношения с агентом Миной Райолой.

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