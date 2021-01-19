Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Арсенал принимал на своем поле Ньюкасл в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги и сумел добыть разгромную победу.

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота соперника три безответных мяча: дубль записал на свой счет Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще один гол забил Букайо Сака.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал — Ньюкасл:



Арсенал — Ньюкасл 3:0

Голы: Обамеянг, 50, 77, Сака, 60

Арсенал: Лено — Соареш, Холдинг, Луис, Тирни — Обамеянг (Виллиан, 79), Томас (Эль-Ненни, 67), Смит-Роу (Мартинелли, 82), Джака, Сака — Лаказетт

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Лаксальт, Крафт — Жоэлинтон, Шелви, Лонгстафф (Хендрикс, 78), Алмирон (Андерсон) — Кэрролл (Мерфи, 78), Уилсон