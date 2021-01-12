Англия

Украинец провел не самый удачный поединок.

В рамках Кубка Англии Вест Хэм с минимальным счетом обыграл Стокпорт Каунти (1:0).

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен на 67-й минуте игры.

Портал Sofascore по традиции раздал оценки после встречи. Ярмоленко стал худшим с баллом 6,2.

Лучшим, в свою очередь, стал центрбек "молотобойцев" Крейг Доусон — 7,8.

Отметим, что в матче против Эвертона Ярмоленко также получил самую низкую оценку.