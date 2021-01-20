Украинского вингера достойно оценили за игру против "дроздов".
Андрей Ярмоленко, getty images
20 января 2021, 00:40
Вест Хэм на своем поле принимал Вест Бромвич Альбион в рамках поединка 18-го тура английской Премьер-лиги и добился победы со счетом 2:1.
Результативной передачей во время решающего гола в матче отметился Андрей Ярмоленко — украинец сделал скидку на Майкла Антонио, который переправил мяч в сетку ворот гостей.
Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,0 баллов, что довольно высокий показатель.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.