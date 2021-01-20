Англия

Украинского вингера достойно оценили за игру против "дроздов".

Вест Хэм на своем поле принимал Вест Бромвич Альбион в рамках поединка 18-го тура английской Премьер-лиги и добился победы со счетом 2:1.

Результативной передачей во время решающего гола в матче отметился Андрей Ярмоленко — украинец сделал скидку на Майкла Антонио, который переправил мяч в сетку ворот гостей.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,0 баллов, что довольно высокий показатель.

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