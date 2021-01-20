Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 18-го тура английской Премьер-лиги.

В очередном поединке нового сезона украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не появился с первых минут в составе лондонского Вест Хэма, однако именно его выход на замену позволил "молоткам" создать второй момент для забитого мяча. В итоге, подопечные Дэвида Мойеса продлили свою беспроигрышную серию в АПЛ до пяти поединков, обыграв одного из аутсайдеров национального первенства (2:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Вест Бромвич:



Вест Хэм — Вест Бромвич 2:1

Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 — Перейра, 51

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс, Боуэн, Лансини (Форналс, 62), Бенрахма (Ярмоленко, 62) — Антонио (Нобл, 84)

Вест Бромвич: Джонстон — О’Ши, Аджайи, Бартли, Гиббс — Ливермор (Робсон-Кану, 80), Сойерс, Перейра, Галлахер, Гросицки (Ферлонг, 70) — Робинсон

Предупреждение: Галлахер.