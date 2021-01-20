Англия

Полузащитник вынужденно пропустил игру против своего бывшего клуба.

Шотландский полузащитник Роберт Снодграсс, который в начале января 2021 года перешел из лондонского Вест Хэма в Вест Бромвич за 110 тыс. евро, был вынужден пропустить игру против своего бывшего клуба в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги из-за спорного пункта в контрактном соглашении.

Как сказал в своем послематчевом интервью наставник "мешков" Сэм Аллардайс, его клуб "мог бы подписать соглашение с данным игроков только в том случае, если бы в конечном документе был бы прописан пункт, исключающий возможность Роберта сыграть против "молотобойцев"".

Ситуация крайне заинтересовала руководство Премьер-лиги, которая тут же начала расследование обстоятельств произошедшего.

Дело состоит в том, что подобные ограничения регламент состязаний допускает только в том случае, если игрок переходит в другой клуб на правах арендного соглашения, но в случае Снодграсса имело место быть полноценное трансферная договоренность между клубами.

В регламенте турнира существует правило I7, согласно которому: "Ни один клуб не должен заключать контракт, который позволяет любой другой стороне этого контракта получить возможность существенно влиять на его политику или результаты его команд в матче лиги".

Схожая ситуация имело место быть в апреле 2007 года, когда американский голкипер Тим Ховард, выступая за Эвертон, не смог принять участие в матче против Манчестер Юнайтед, которому принадлежали права на него.

Однако тонкость той ситуации заключалась в том, что вратарь переходил на Гудисон Парк в аренду летом 2006 года, что предшествовало его полноценному переходу из стана "Красных дьяволов", согласно полному тексту подписанного документа. Именно по этой причине Юнайтед имели право вписать в документ подобное "джентельменское соглашение".

Расследование со стороны Премьер-лиги завершилось закрытием дела, без сопровождающих санкций в чью-либо сторону.

Напомним, что Вест Бромвич уступил Вест Хэму на поле соперников со счетом 1:2, а украинский полузащитник Андрей Ярмоленко записал на свой счет голевую передачу в этом поединке.